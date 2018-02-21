Роджер Вер пытается строить бизнес на продаже гражданства за биткоины

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С начала 2016 года такая криптовалюта, как биткоин, начала стремительно расти в стоимости, тем самым увеличивая интерес людей из разных слоев населения. Не все знают, что еще до того, как биткоин стал мейнстримом, отдельные личности успели сделать себе имя в этой сфере. Так 39-летний миллионер-инвестор Роджер Вер, так же известный как «Биткоин Иисус» в мире кибервалют, заработал состояние, инвестировав в биткоин на раннем этапе.

Помимо успешности в мире криптовалют, Вер отличился в другой области. В 2014 году он приобрел себе второе гражданство карибской страны Сент-Китс и Невис и пытался построить бизнес на продаже гражданства за биткоины.

Наиболее известный криптодержатель родился и вырос в Силиконовой долине. В 2005 году Вер попал в неприятности за продажу фейерверков на eBay в США, после переехал жить в Японию, а с февраля 2014 года является гражданином Сент-Китс и Невис.

По словам самого Вера, он приобрел гражданство Сент-Китс и Невис за биткоины. Он, как и известный игрок в покер Адам Билзерян, отказался от гражданства США в пользу Сент-Китс и Невис. Что вполне логично: в США достаточно высокие налоговые ставки (при доходе от $406,751 налог берут по ставке 39,6%), тогда как на Сент-Китсе – 0%.

После получения гражданства Вер начал посещать различные конференции по гражданству и миграции, чтобы рассказать о биткоине, системе блокчейн и безопасной интеграции криптовалюты. «Я собираюсь в Китай, чтобы там показать силу биткоина и объяснить, что это, возможно, самый легкий способ оплаты чего-либо за пределами страны», – заявил Вер сразу после получения паспорта Сент-Китс.

Налоговый вопрос в скором времени станет актуален и для других держателей биткоина и прочих криптовалют. Наличие второго гражданства и смена налоговой резидентности – хорошее решение для оптимизации налогообложения.

После того как биткоин стал терять свою силу, держатели криптовалюты начали задумываться о вариантах инвестирования. В связи с этим с середины 2017 года значительно увеличилось количество заявок на оформление гражданства за биткоины.

Почему именно гражданство Сент-Китс и Невис? Отвечаем более подробно

Паспорт Сент-Китс предлагает ряд преимуществ. Помимо потрясающих морей, песков и климата, предлагаемых карибской страной, Сент-Китс не взимает никаких налогов на доходы, богатство или наследство; граждане получают безвизовые поездки в 125+ стран и возможность получить 10-летние многократные визы в Соединенные Штаты и Канаду.

Для жителей из политически и экономически нестабильных стран в ​​отношении личной неприкосновенности Сент-Китс и Невис предлагает следующие преимущества: свободу и неприкосновенность частной жизни.

Кроме того, для оформления документов даже не требуется посещать остров.

Скидка на покупку гражданства за инвестиции Сент-Китс и Невис заканчивается

Выгодная цена — еще одна причина, почему стоить выбрать Сент-Китс и Невис. Почему сейчас лучшее время для оформления второго паспорта? До 30 марта 2018 года действует скидка: 40% — для одиночных заявителей, 50% — для инвесторов с семьями. Стоимость «входного билета» составляет $150 тысяч. Однако, не стоит откладывать решение в долгий ящик, чтобы успеть приобрести второе гражданство по сниженной стоимости, нужно начать процесс подачи до 5 марта!

Известный крипиомагнат в свое время приобрел гражданство путем пожертвования $250 тысяч в государственный фонд и использовал для оплаты имеющиеся биткоины. Так почему не последовать его примеру и не приобрести второй паспорт даже по более выгодный цене?