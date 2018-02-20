В Госдуме могут создать министерство виртуальной реальности

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Российской Федерации остро не хватает министерства виртуальной реальности — считает Борис Чернышов, зампредседателя комитета Государственной думы, решивший, видимо, возглавить новое ведомство.

Которое, по данным RT, будет называться "Министерство новых технологий и виртуальной реальности". Читая это, так и представляется ведомство, на совещании которого наблюдается загадочная и пугающая картина — многочисленные министры, молча сидящие в шлемах виртуальной реальности, пространно улыбаются и подергивают отдельными конечностями.

Страшно представить, что будет, если в созданное для министров идиллистическое виртуальное пространство вторгнутся, о ужас, какие-нибудь коварные американские хакеры-геи. Или еще кто похуже. Никакого Милонова не хватит, чтобы остановить беспредел.

Поэтому к виртуальному пространству следует подходить осторожно — считают эксперты. Но с другой стороны, оно таит в себе и немало потенциальных выгод. Например, в обучении, торговле, спорте, военном деле и медицине. В общем, занявшись виртуальной реальностью на государственном уровне, Россия сделает стратегическое вложение и приблизит светлое и экономически продвинутое будущее. Теперь дело лишь за правительством, которое должно рассмотреть инициативу Чернышова.