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В Госдуме прокомментировали популярность Путина на Западе

Понедельник, 19 Февраля 2018 09:38
В Госдуме прокомментировали популярность Путина на Западе Фото из открытых источников

В популярности президента Российской Федерации Владимира Путина нет ничего необычного, учитывая то, что он сделал и продолжает делать для своей страны — заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, отметив, что вместо того, чтобы пытаться разобраться в "феномене Путина", западным политикам следовало бы сконцентрироваться на реальных делах.

 

"Вопрос о какой-то аномальной популярности должен быть адресован не Путину. Главы других стран должны осознать, что высокий уровень поддержки Путина — нормальное явление. То есть, рейтинг Путина находится там, где и должен находиться рейтинг сильного президента. Соответственно, европейским лидерам стоит разобраться с причинами их собственной недостаточной популярности", — заявил Володин в интервью для RTS (швейцарский тв-канал).

 

Путин, как добавил спикер Госдумы РФ, на самом деле является очень сильным политиком, поэтому тот факт, что его поддерживают восемьдесят с лишним процентов российского населения, является вполне закономерным.

 

"Нет ничего удивительного в том, что граждане России поддерживают человека, который сделал для нашей страны очень и очень многое", — резюмировал Володин.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин новости сегодня

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