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Лаборатория Касперского: На пользователях Telegram майнили криптовалюту

Вторник, 13 Февраля 2018 13:51
Лаборатория Касперского: На пользователях Telegram майнили криптовалюту Фото из открытых источников

Сотрудники "Лаборатории Касперского" рассказали об опасной уязвимости, которая до недавнего времени существовала в клиенте популярного интернет-мессенджера Telegram для ОС Windows и позволяла киберзлоумышленникам, в частности, майнить криптовалюту на компьютерах пользователей программы.

 

И не только, кстати, майнить — речь идет о серьезной уязвимости нулевого дня, благодаря которой хакеры могли, например, получать чужие конфиденциальные данные или превращать компьютеры в элементы ботнетов.

 

В данный момент критическая уязвимость исправлена, так что в свежих версиях мессенджера Telegram для операционных систем семейства ОС Windows опасности уже нет, однако если вы по каким-то причинам используете старый клиент Telegram, то немедленно обновитесь.

 

"Уязвимость, о которой идет речь, присутствовала в клиенте Telegram для Windows как минимум с марта прошлого года. Сейчас баг исправлен, однако убедитесь, что у вас установлена последняя версия мессенджера", — отмечают представители отечественной антивирусной компании "Лаборатория Касперского", уведомившие об уязвимости разработчиков "Телеграма".

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Telegram

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