Рыночная капитализация Amazon впервые обошла Microsoft

Рыночная капитализация компании Amazon, являющейся одним из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире, впервые превысила аналогичный показатель софтверной корпорации Microsoft.
Amazon, таким образом, попала в тройку лидирующих по рыночной стоимости компаний. Показателями выше, чем у "Амазона", могут похвастаться только корпорация Apple и холдинг Alphabet (в который входит, например, корпорация Google).
По итогам сегодняшних торгов рыночная капитализация компании Amazon превысила семь сотен миллиардов американских долларов и составила, если говорить в точных цифрах, 702.46 млрд. Капитализация IT-гиганта "Майкрософт", если что, составляет 700.56 млрд.
Подросла и стоимость акций детища Джеффа Безоса — теперь одна акция Amazon оценивается в 1.451 тысячи долларов, что на 2.6 процента выше предыдущего показателя. Цена акций Microsoft тоже подросла, но не так значительно — на 1.6 процента.
Если кого-то интересует объем капитализации лидирующих по этому показателю компаний, то вот он — капитализация Apple составляет 849.24 миллиардов долларов США, а соответствующий показатель холдинга Alphabet — 744.73 млрд.
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