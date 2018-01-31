Аноним завалил студентов интим-игрушками, лампочками и наушниками

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Студенты расположенного в канадской провинции Саскачеван университета Реджайна пытаются понять, кто оплачивает странные покупки, которые присылает им интернет-магазин Amazon. Ситуация, как пишет CBC News, весьма и весьма таинственная.

Все началось с того, что учащиеся канадского университета внезапно получили коробку, набитую каким-то барахлом из "Амазона". Зарядные устройства и чехлы для мобильной электроники, кабели, лампочки, наушники — чего только не было в посылке.

И все бы ничего, но подобные посылки теперь приходят в студенческие союзы университета Реджайна регулярно. А среди товаров, которые в них присутствуют, есть довольно экзотические. Например — интим-игрушки.

"Это очень странно и смешно. Никто не знает, кто покупает все эти вещи, но нам очень хотелось бы все-таки докопаться до истины. Тем более, что нечто подобное происходит не только в нашем учебном заведении, но и в других вузах Канады", — говорит Шон Вискар, замглавы управления вуза по делам студентов.

Представители Amazon говорят, что отследить покупателя невозможно, так как все товары оплачены анонимными подарочными картами. Студенты, тем временем, собираются передать все товары (кроме интим-игрушек) благотворительным организациям.