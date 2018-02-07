В мессенджере Telegram появилась новая удобная возможность

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Разработчики популярного интернет-мессенджере Telegram сообщают о появлении новой удобной фичи, которая облегчит жизнь не только пользователям программы, но и разработчикам сайтов. "Телеграм" обзавелся функцией Telegram Login, позволяющей использующим мессенджер людям буквально "в два клика" авторизоваться на поддерживающих фичу сайтах.

Согласно заявлению, опубликованному в блоге разработчиков мессенджера, для первой авторизации, выполняемой при помощи Telegram Login, потребуется ввести код подтверждения, полученный на привязанный к мессенджеру номер телефона. Однако при второй и последующей авторизациях, проделывать это уже не понадобится.

"Пользуясь функцией Telegram Login, вы подтверждаете, что согласны на передачу ваших имени и аватара в мессенджере сторонним ресурсам. Номер телефона, при этом, остается скрытым. Даже несмотря на тот факт, что на него приходит код подтверждения", — отмечают представители мессенджера.

Владельцы сайтов, которые добавят на свои ресурсы возможность авторизироваться при помощи Telegram Login, смогут отправлять пользователям сообщения, используя специальных ботов. В общем — сплошные выгода и удобство.