Оборонные предприятия России были атакованы

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Осуществляющая исследования в области информационной безопасности компания Positive Technologies опубликовала сведения, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации подверглись новой мощной кибератаке.

Хакерская атака, по данным экспертов, осуществлялась в рамках кампании под названием SonXY и была нацелена не только на российский ОПК, но и на компании, базирующиеся в Украине, Белоруссии, Казахстане, Японии и США.

"Первые следы атаки были замечены еще весной 2017-го года. Хакеры атаковали оборонные предприятия России, а также различные структуры еще нескольких стран, задействовав вредоносное программное обеспечение, которое позволяет производить скрытую слежку. Кроме того, хакерское ПО может контролировать инфицированный компьютер. Однако несмотря на последний факт, хакеры, по нашей информации, занимались в первую очередь промышленным шпионажем", — говорят эксперты Positive Technologies.

Для того, чтобы заразить предприятия российского ОПК вирусом, хакеры, как предполагается, использовали обыкновенный фишинг — то есть рассылали электронные письма с вложениями, которые маскировали под рассылки, связанные, например, с политикой.