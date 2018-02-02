Пятница 02 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Россия предложила США договориться о предотвращении кибератак

Россия предложила США договориться о предотвращении кибератак

Пятница, 02 Февраля 2018 13:03
Россия предложила США договориться о предотвращении кибератак Фото из открытых источников

Вашингтон рассмотрит предложения Российской Федерации относительно договора о предотвращении кибератак — заявил специальный представитель российского президента по межгосударственному сотрудничеству в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

 

"У РФ и США есть подписанное в 2013 году соглашение о мерах доверия в информационном пространстве. В свое время этот документ позиционировался как первое в мире средство по предотвращению кибервойны. И это правда, потому что соглашение действительно регулирует почти все подобные вопросы. Но сейчас нам необходимо создать конкретные правила для предотвращения беспредела, который регулярно охватывает киберпространство", — говорит Крутских.

 

Спецпредставитель главы РФ отметил, что в 1972 году между США и СССР было заключено Соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, которое поспособствовало значительному снижению уровня напряженности, поэтому грядущий договор о предотвращении кибератак можно считать новым этапом процесса нормализации отношений между странами.

 

"Это будет реальный шаг вперед. Потому что если нам удастся договориться о предотвращении инцидентов в киберпространстве, то дипломатические отношения между США и РФ могут выйти на новый уровень качества", — добавил Крутских.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости кибератаки

Главное за сутки
Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством, сообщила кубинская газета Granma. "Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей…
Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Экс-губернатору также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей и запретили занимать государственные должности…
В Вашингтоне сравнили Россию и Китай с колониальными державами В Вашингтоне сравнили Россию и Китай с колониальными державами Растущее присутствие России и Китая в Латинской Америке мешает Вашингтону. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Американский дипломат уточнил, что Россия «продолжает продавать оружие и военное оборудование недружественным режимам,…

Читайте также
Спасатели обнаружили 2 плота на месте поисков судна "Восток" в Японском море Спасатели обнаружили 2 плота на месте поисков судна "Восток" в Японском море Спасатели нашли два плота на месте поисков пропавшего в Японском море судна "Восток". Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток". Один плот подняли на борт буксира "Спасатель Заборщиков", пишет…
Глава одного из регионов Германии: Санкции ЕС против России - "дохлая кляча" Глава одного из регионов Германии: Санкции ЕС против России - "дохлая кляча" Антироссийские санкции ЕС нанесли огромный ущерб экономике Германии и никак не отразились на ситуации на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. "Санкции нанесли нам экономический ущерб", - сказал…
Аксенов: Крым - неприступная крепость Аксенов: Крым - неприступная крепость Ни один президент Украины не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет Владимир Путин. Об этом заявил в интервью крупнейшей некоммерческой новостной организации National Public Radio (NPR) глава Крыма Сергей Аксенов.…
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters. Атака на военную…
Фото
Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы

Горные вершины смело можно назвать одним из геологических чудес света, их покоряют, они завораживают...

Видео

 

Опубликовано видео «кровавого» суперлуния

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- Ты француз?

- Да.

- О, а скажи что-нибудь на арабском?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.