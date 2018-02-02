Россия предложила США договориться о предотвращении кибератак

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Вашингтон рассмотрит предложения Российской Федерации относительно договора о предотвращении кибератак — заявил специальный представитель российского президента по межгосударственному сотрудничеству в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"У РФ и США есть подписанное в 2013 году соглашение о мерах доверия в информационном пространстве. В свое время этот документ позиционировался как первое в мире средство по предотвращению кибервойны. И это правда, потому что соглашение действительно регулирует почти все подобные вопросы. Но сейчас нам необходимо создать конкретные правила для предотвращения беспредела, который регулярно охватывает киберпространство", — говорит Крутских.

Спецпредставитель главы РФ отметил, что в 1972 году между США и СССР было заключено Соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, которое поспособствовало значительному снижению уровня напряженности, поэтому грядущий договор о предотвращении кибератак можно считать новым этапом процесса нормализации отношений между странами.

"Это будет реальный шаг вперед. Потому что если нам удастся договориться о предотвращении инцидентов в киберпространстве, то дипломатические отношения между США и РФ могут выйти на новый уровень качества", — добавил Крутских.