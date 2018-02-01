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СМИ: Интерес к фермам для майнинга упал на 55%‍

Четверг, 01 Февраля 2018 12:29
СМИ: Интерес к фермам для майнинга упал на 55%‍ Фото из открытых источников

Курс биткоина, который, как многие знают, значительно снизился, поспособствовал снижению интереса к оборудованию для майнинга криптовалют.

 

По данным сервиса объявлений "Юла", интерес к фермам для майнинга и отдельным компонентам для них прямо коррелирует с курсом самой популярной криптовалюты. Что, в общем-то, и не удивительно.

 

"В конце прошлого года, когда биткоин постоянно укреплялся, спрос на производительные видеокарты вырос в три раза, а на готовые фермы — в четыре. Когда в самом конце декабря курс биткоина стал снижаться, количество запросов, связанных с фермами для майнинга, тоже поползло вниз. Фермами ASIC AntMiner, например, стали интересоваться на 55% меньше людей", — рассказывают представители "Юлы".

 

Эксперты говорят, что ситуация свидетельствует о незрелости рынка криптовалют — он наполнен непрофессиональными спекулянтами, которые далеки от реальной биржевой торговли.

 

Наблюдая за криптовалютным рынком, можно исследовать человеческое поведение. В частности, связи между стимулами и реакциями. Все это, конечно, очень интересно, но важно другое — биткоин, как актив, сам по себе никому особенно не интересен. А хайп вокруг него поддерживается в основном производителями оборудования для майнинга.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости криптовалюта

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