СМИ: Интерес к фермам для майнинга упал на 55%‍

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Курс биткоина, который, как многие знают, значительно снизился, поспособствовал снижению интереса к оборудованию для майнинга криптовалют.

По данным сервиса объявлений "Юла", интерес к фермам для майнинга и отдельным компонентам для них прямо коррелирует с курсом самой популярной криптовалюты. Что, в общем-то, и не удивительно.

"В конце прошлого года, когда биткоин постоянно укреплялся, спрос на производительные видеокарты вырос в три раза, а на готовые фермы — в четыре. Когда в самом конце декабря курс биткоина стал снижаться, количество запросов, связанных с фермами для майнинга, тоже поползло вниз. Фермами ASIC AntMiner, например, стали интересоваться на 55% меньше людей", — рассказывают представители "Юлы".

Эксперты говорят, что ситуация свидетельствует о незрелости рынка криптовалют — он наполнен непрофессиональными спекулянтами, которые далеки от реальной биржевой торговли.

Наблюдая за криптовалютным рынком, можно исследовать человеческое поведение. В частности, связи между стимулами и реакциями. Все это, конечно, очень интересно, но важно другое — биткоин, как актив, сам по себе никому особенно не интересен. А хайп вокруг него поддерживается в основном производителями оборудования для майнинга.