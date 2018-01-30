В России впервые запустили официальные торги биткоином

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Брокерская компания "Финам" сообщает о запуске официальных торгов биткоином. Клиенты организации смогут покупать и продавать фьючерсные контракты на самую популярную криптовалюту.

В пресс-службе компании отмечают, что организатором торговой площадки является Чикагская биржа опционов (CBOE). "Совсем скоро наши клиенты получат доступ к Чикагской товарной бирже, то есть к самому крупному в Северной Америке рынку финансовых деривативов", — говорят официальные представители компании "Финам".

Отмечается, что доступ к фьючерсным контрактам смогут получить только опытные инвесторы. Порог вхождения, в частности, определен минимальной суммой контракта, которая составляет один биткоин. Срок действия контракта — месяц. "Финам", выступающий стороной, сопровождающей сделку, берет фиксированную комиссию — полтора доллара, а комиссия биржевой площадки CBOE составляет пятнадцать долларов.

Биткоин все еще доминирует на рынке криптовалют, однако в обозримом будущем, как предполагают эксперты, ситуация может несколько измениться. В лидеры, в частности, может выбиться стремительно набирающий обороты Ethereum.