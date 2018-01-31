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В соцсеть Instagram добавят функцию видеозвонков

Среда, 31 Января 2018 10:11
В соцсеть Instagram добавят функцию видеозвонков Фото из открытых источников

"Инстаграму" не хватает видеозвонков — решили разработчики социальной сети и начали работать в соответствующем направлении. Точнее — работа уже почти завершена, потому что функция видеозвонков вот-вот перейдет в статус тестирования.

 

Такая информация появилась в распоряжении у авторов портала Wabetinfo. По данным которого, сервис Instagram уже сейчас осуществляет тестирование новой фичи в закрытом режиме.

 

В актуальной версии мобильного приложения Instagram, как отмечают специалисты, есть намек на скорое появление функции видеозвонков — если хорошенько покопаться во внутренностях программного обеспечения, то окажется, что там уже присутствуют графические элементы интерфейса видеозвонка.

 

"В будущем в клиенте "Инстаграма" появятся видеозвонки. Новый функционал добавиться в блок с прямыми сообщениями — на странице каждого конкретного пользователя из списка контактов появится иконка с камерой, тапнув по которой вы инициируете видеовызов", — говорят люди, которые "разобрали" на части приложение Instagram.

 

В общем, ждем новую фичу. Пока что, правда, неизвестно, когда конкретно она появится хотя бы в экспериментальном виде.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Instagram

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