Ученые: Нарциссы любят других нарциссов

Нарциссические люди используют социальные медиа для продвижения себя. Но как они относятся к таким же нарциссам, которые делают то же самое?
Новое исследование, опубликованное в научном журнале Computers in Human Behavior, использовало Instagram для изучения того, являются ли нарциссисты более терпимыми к нарциссическому поведению других людей.
«Публикации для эгоистов - это популярная деятельность, которая служит примером саморекламы на Instagram, - объяснил автор исследования Сиунга Джин из университета Sejong, - Нарциссизм - это показатель готовности к селфи и частоте публичных выступлений. Почему люди не только публикуют себя, но и «лайкают» и «подписываются» на других таких же? »
В исследовании 276 взрослых было обнаружено, что пользователи Instagram, которые размещают селфи, воспринимаются как более нарциссические.
Но нарциссические участники проявили более благоприятное отношение к селфи других людей. Они также продемонстрировали большее намерение подписываться на других нарциссов в Instagram.
Это исследование обнаружило эффекты нарциссизма и популярности на широком спектре психологических и поведенческих результатов. Это исследование дает основание для будущих объяснений эгоизма и нарциссизма, добавляя эмпирические данные в гипотезу о нарциссизме.
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