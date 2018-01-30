4 миллиона смартфонов заражены вирусом из-за ошибки Google

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Вредоносное приложение DressCode, которое заразило около четырех миллионов Android-устройств, получило столь широкое распространение благодаря ошибке корпорации Google — говорят компетентные эксперты, опубликовавшие соответствующее исследование на GitHub.

Ботнет DressCode, что характерно, был обнаружен еще в 2016 году. Тогда оказалось, что в каталоге Google Play есть несколько сотен инфицированных трояном приложений.

Корпорация Google оперативно удалила опасные приложения, в результате чего инцидент, как казалось, был исчерпан. Однако теперь выяснилось, что ботнет DressCode продолжает жить и здравствовать, принося своим создателям серьезную прибыль.

"По нашим данным, ботнет уже принес своим владельцам около двадцати миллионов американских долларов. И все это — благодаря ошибке Google", — говорят аналитики.

Разработчики из Google по каким-то причинам не закрыли уязвимости, используемые трояном для распространения. Как итог — вирус DressCode заразил миллионы устройств и продолжает, что самое главное, распространяться. В общем, в Google, как видим, не очень тщательно относятся к вопросам информационной безопасности.