Google пообещал дополненную реальность онлайн для всех

Корпорация Google анонсировала поддержку дополненной реальности для мобильной версии браузера Chrome. Инструменты AR для Chrome, как сообщают официальные представители поискового гиганта, будут доступны для самых популярных мобильных платформ — то есть для операционных систем Android и iOS.
Кроме мобильной версии браузера Google Chrome, дополненная реальность появится и в его десктопном варианте.
Согласно грандиозному замыслу инженеров "Гугла", инструменты AR (Augmented Reality) дадут новую степень свободы веб-дизайнерам, создателям разнообразного медиа-контента, а также просто творческим людям.
При помощи Chrome теперь можно будет в режиме реального времени взаимодействовать с дополненной реальностью и, в частности, размещать в ней трехмерные объекты.
"Вы сможете просто взять свой телефон и начать что-то делать в дополненной реальности. То есть, например, размещать в ней объекты или как-то взаимодействовать с ними. В течение нескольких следующих месяцев дополненная реальность станет просто-таки обыденной вещью", — говорят в "Гугле". В общем, с нетерпением ждем обещанную технологическую революцию.
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