Google пообещал дополненную реальность онлайн для всех

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Корпорация Google анонсировала поддержку дополненной реальности для мобильной версии браузера Chrome. Инструменты AR для Chrome, как сообщают официальные представители поискового гиганта, будут доступны для самых популярных мобильных платформ — то есть для операционных систем Android и iOS.

Кроме мобильной версии браузера Google Chrome, дополненная реальность появится и в его десктопном варианте.

Согласно грандиозному замыслу инженеров "Гугла", инструменты AR (Augmented Reality) дадут новую степень свободы веб-дизайнерам, создателям разнообразного медиа-контента, а также просто творческим людям.

При помощи Chrome теперь можно будет в режиме реального времени взаимодействовать с дополненной реальностью и, в частности, размещать в ней трехмерные объекты.

"Вы сможете просто взять свой телефон и начать что-то делать в дополненной реальности. То есть, например, размещать в ней объекты или как-то взаимодействовать с ними. В течение нескольких следующих месяцев дополненная реальность станет просто-таки обыденной вещью", — говорят в "Гугле". В общем, с нетерпением ждем обещанную технологическую революцию.