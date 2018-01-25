Пользователи Сети массово жалуются на сбои в Facebook

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В работе самой популярной в мире социальной сети, Facebook, сегодня фиксируются значительные сбои. Которые затрагивают, в частности, русскоязычный сегмент пользователей.

По данным средств массовой информации, в ночь на двадцать пятое января "Фейсбук" оказался недоступен для некоторого количества пользователей из Российской Федерации. Проблемы, как отмечается, затрагивают десктопную версию соцсети, то есть пользователи не могут попасть на страницу facebook.com, в то время как мобильное приложение и мобильная версия сайта работают в обычном режиме.

"Происходят удивительные вещи — на компьютере "Фейсбук" не открывается, а не телефоне работает нормально...", — пишут встревоженные пользователи в "Твиттере", а также в других социальных сетях.

В данный момент, по уточненным данным, "Фейсбук" продолжает работать с перебоями. В чем кроется причина сбоев — неизвестно.

Каких-либо официальных комментариев от представителей социальной сети пока что не поступало.