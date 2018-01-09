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Facebook прорвался в Китай через виртуальную реальность

Вторник, 09 Января 2018 14:25
Facebook прорвался в Китай через виртуальную реальность Фото из открытых источников

На международной выставке электроники CES 2018, которая проходит в Лас-Вегасе (Невада, США), были представлены шлемы виртуальной реальности, разработанные совместными усилиями компаний Oculus и Xiaomi.

 

Тот факт, что китайский производитель электроники сотрудничает с компанией Oculus, которая принадлежит гиганту Facebook, может указывать на скорый возврат FB на рынок Поднебесной — говорят эксперты.

 

Речь идет о двух разных вариантах одного и того же шлема — устройствах, получивших названия Oculus Go и Mi VR Standalone. Ключевое отличие заключается в позиционировании устройств — VR-шлем Oculus Go предназначен для глобального рынка, а Mi VR Standalone, созданный компанией Xiaomi в сотрудничестве с Oculus, нацелен исключительно на китайский рынок.

 

Facebook, как все знают, заблокирован на рынке КНР, однако сотрудничество с Xiaomi, как предполагают специалисты, позволит компании Марка Цукеберга выйти на рынок Китая в обход действующих запретов. Что сулит немалую прибыль.

 

Oculus Go и его аналог от Xiaomi — это девайсы, представляющие собой упрощенные версии Oculus Rift. Последний стоит четыре сотни американских долларов, а новые гаджеты будут в два раза дешевле.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости виртуальная реальность

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