Facebook прорвался в Китай через виртуальную реальность

На международной выставке электроники CES 2018, которая проходит в Лас-Вегасе (Невада, США), были представлены шлемы виртуальной реальности, разработанные совместными усилиями компаний Oculus и Xiaomi.
Тот факт, что китайский производитель электроники сотрудничает с компанией Oculus, которая принадлежит гиганту Facebook, может указывать на скорый возврат FB на рынок Поднебесной — говорят эксперты.
Речь идет о двух разных вариантах одного и того же шлема — устройствах, получивших названия Oculus Go и Mi VR Standalone. Ключевое отличие заключается в позиционировании устройств — VR-шлем Oculus Go предназначен для глобального рынка, а Mi VR Standalone, созданный компанией Xiaomi в сотрудничестве с Oculus, нацелен исключительно на китайский рынок.
Facebook, как все знают, заблокирован на рынке КНР, однако сотрудничество с Xiaomi, как предполагают специалисты, позволит компании Марка Цукеберга выйти на рынок Китая в обход действующих запретов. Что сулит немалую прибыль.
Oculus Go и его аналог от Xiaomi — это девайсы, представляющие собой упрощенные версии Oculus Rift. Последний стоит четыре сотни американских долларов, а новые гаджеты будут в два раза дешевле.
Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...
Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018
Что-то лето в этом году не задалось уже в январе.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.