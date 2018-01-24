В 2018 году Apple выпустит недорогой iPhone

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Американская технокорпорация Apple представит в этом году недорогой iPhone. Ну как недорогой... "Всего-то" за сорок пять тысяч рублей.

Да, стоимость грядущего "недорогого" яблочного девайса, составит по слухам семьсот - восемьсот американских долларов. Это, как необходимо отметить, несколько меньше, чем стоимость iPhone X.

По словам аналитика Мин-Чи Куо из KGI Securities, который обычно делает сбывающиеся прогнозы относительно техники Apple, в "бюджетном" aйфоне не будет некоторых премиум-фишек, благодаря чему новая модель и окажется несколько дешевле.

Диагональ экрана будущего смартфона iPhone составит 6.1", однако дисплей будет выполнен на основе традиционной жидкокристаллической технологии, то есть это не OLED-экран. Задняя крышка девайса будет алюминиевой, а не стеклянной, как это сейчас модно. То есть беспроводная зарядка, соответственно, поддерживаться не будет.

Еще одно отличие от дорогих айфонов — камера. Она у грядущего 6.1" аппарата будет одиночной, а не двойной. Удешевление, как предполагается, коснется и аккумуляторной батареи, которая будет обыкновенной прямоугольной, а не L-образной.