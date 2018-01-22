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Хакеры раскрыли ранее скрытые возможности смартфона iPhone X‍

Понедельник, 22 Января 2018 11:49
Хакеры раскрыли ранее скрытые возможности смартфона iPhone X‍ Фото из открытых источников

Специалисты в области информационной безопасности из Соединенных Штатов Америки рассказали о скрытых возможностях флагманского смартфона Apple. Многие владельцы смартфона iPhone X, по словам американских хакеров, даже не догадываются, что их девайс наделен некоторыми недокументированными фичами.

 

Apple iPhone X, в частности, поддерживает функцию "Peek Zoom", которая поможет людям с проблемами зрения. Peek Zoom — это фича, позволяющая оперативно увеличить масштаб того или иного участка экрана. В общем, весьма полезная штука. Которая, как удалось обнаружить хакерам, включается в настройках (кто бы мог подумать!)

 

"Для того, чтобы активировать Peek Zoom (разумеется — после того, как вы включили соответствующую фичу в настройках своего девайса), достаточно с усилием надавить на дисплей", — говорят эксперты.

 

Которые, кстати, поделились еще одним секретом — касающимся скриншотов. В старых девайсах Apple скриншоты делались при помощи одновременного нажатия на клавиши "Домой" и "Питание", однако в смартфоне Apple iPhone X, как известно, просто нет физической клавиши "Домой". Что же делать? Все, на самом деле, просто — вместо нее следует нажимать на большую кнопку Siri.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости iPhone X

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