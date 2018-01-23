Минкомсвязи: Российское ПО способно полностью заменить продукцию Microsoft

Фото из открытых источников

Программное обеспечение отечественного производства может полностью заменить продукты американской корпорации Microsoft. Которая, в свою очередь, потеряет миллиарды долларов из-за ухода с российского рынка. Соответствующие заявления сделал Николай Никифоров, начальник Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минкомсвязи прокомментировал перспективы санкций, в рамках которых программное обеспечение от Microsoft теперь продается в России с ограничениями.

Речь идет, напомним, об ограничениях, о которых объявили Merlion и RRC, официальные российские дистрибьюторы Microsoft. Из-за санкций они не будут продавать ПО от "Майкрософт" более чем двум сотням российских компаний.

"Потребуются, конечно, серьезные инвестиции, но в итоге российское ПО полностью заменит импортное. Я абсолютно уверен в этом. Говоря об ограничениях на поставку ПО от Microsoft, стоит отметить тот факт, что эти политические санкции серьезно ударят по экономике США", — заявил Никифоров.

Который добавил, что дело не только в стоимости лицензий ПО, но и в целом рынке, который в лице России потеряет Microsoft.