В Минкомсвязи хотят блокировать группы в соцсетях, посвященные "культу" "Колумбайн"

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Алексей Волин, замначальника Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, считает, что группы в социальных сетях, посвященные "культу" "Колумбайн", следует блокировать точно так же, как сообщества, в которых пропагандируются суицид и терроризм.

В Минкомсвязи РФ уверены, что доступ к группам о "Колумбайне" необходимо блокировать для того, чтобы препятствовать повторению подобных событий в России.

Чиновники полагают, что инциденты с массовой резней, которые участились в школах России, связаны именно с популяризацией культа "Колумбайн".

"Очевидно, что в таких группах поощряется антисоциальное и откровенно деструктивное поведение, поэтому наша задача — бороться с такими группами, уничтожая явление, которое они пытаются популяризовать, в зародыше", — говорит Волин.

Сегодня утром, напомним, произошло нападение на школу в Республике Бурятия — в учебное заведение ворвались старшеклассники с топорами, принявшиеся калечить детей и педагогов. Ранее на этой неделе нечто подобное имело место в Перми. В обоих случаях нападения были осуществлены подростками, симпатизировавшими устроителям резни в американском городе Колумбайн.