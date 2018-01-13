Эксперт ФБР рассказал о работающих в Apple «придурках» и «злых гениях»

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Стивен Флэтли из Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки назвал сотрудников технологической корпорации Apple, ответственных за механизмы шифрования данных на смартфонах iPhone, "придурками" и "злыми гениями".

По словам Флэтли, алгоритмы шифрования, которые присутствуют в смартфонах Apple iPhone, в самой серьезной степени осложняют работу ФБР.

"Из-за этих придурков мы теряем массу времени! Вместо того, чтобы расследовать преступления и предотвращать теракты, мы сидим и пытаемся взломать эти чертовы айфоны. Один пароль в восемнадцать секунд — да вы что, издеваетесь? Процедура, которая раньше занимала у нас два дня, теперь растягивается на месяцы", — жалуется представитель ФБР.

Оказывается, что все дело в новых правилах набора пароля, появившихся в последних прошивках Apple. Если раньше специалисты ФБР могли перебирать сорок пять паролей за минуту, то теперь каждую новую попытку подбора пароля можно осуществлять не чаще, чем раз в восемнадцать секунд.

Вот такая, казалось бы, мелочь, парализовала работу отдела ФБР, ответственного за взлом айфонов. В Apple, тем временем, пока что никак не прокомментировали нападки со стороны федералов.