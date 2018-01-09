Apple опубликовала апдейт для защиты от взлома через процессор

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Пока весь мир еще только осознает, к чему может привести появление в свободном доступе информации о ряде серьезных уязвимостей в распространенных компьютерных процессорах, корпорация Apple уже выпустила апдейт, который должен обезопасить поклонников "яблочной" продукции от возможных кибератак.

Речь идет об уязвимостях Spectre и Meltdown, которые основаны на особенностях архитектуры современных процессоров. Представители Intel, напомним, ранее сообщили, что соответствующим уязвимостям подвержены все интеловские процессоры, выпущенные за десяток, а то и за два десятка лет.

А для того, чтобы исправить уязвимость, разработчикам популярных операционных систем потребуется изменить ядра ОС довольно кардинальным образом. И все бы ничего, если бы не производительность, которая после соответствующих манипуляций может упасть на целых тридцать процентов.

Неизвестно, как сильно упала производительность у девайсов iPad и iPhone, которые получили обновление для iOS. Однако известно, что в тот самом апдейте были исправлены особенности, позволяющие провозить атаки типа Spectre и Meltdown.