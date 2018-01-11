Власти США заподозрили китайские смартфоны Huawei в шпионаже

Руководство американского мобильного оператора AT&T решило отказаться от реализации смартфонов производства китайской компании Huawei Technologies Co. Подписание соответствующей сделки между AT&T и Huawei должно было состояться на этой неделе, однако теперь, как пишет The Wall Street Journal, планы американского оператора изменились.
Причина довольно простая — у Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов Америки появилась информация, согласно которой компания Huawei может наделять свои телефоны шпионской функциональностью.
Huawei, по данным американского регулятора связи, сотрудничает с некоей неназываемой телекоммутационной компанией, которая может быть причастной к шпионажу.
В общем, оператор AT&T теперь не будет заниматься реализацией смартфонов Huawei. В частности — девайса Huawei Mate 10.
Представители Huawei, тем временем, опровергают обвинения в шпионаже, однако поздно — по имиджу компании на американском рынке уже был нанесен значительный удар. Смартфоны Huawei, несмотря на это, остаются одними из самых популярных в мире, уступая лишь девайсам от Apple и Samsung.
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