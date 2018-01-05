Назван лучший современный смартфон на ОС Android‍

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Сотрудники компании Android Authority организовал большое исследование, в котором они протестировали современные телефоны под управлением операционной системы Андроид для того, чтобы определить лучшую модель по совокупности характеристик.

Главными факторами выступили технические параметры, быстрое действие, качество работы камеры (в этой категории был проведен опрос, в котором приняли участие более 4 000 человек), а также стоимость гаджета.

Первое место занял смартфон китайского производителя Huawei 10 Pro, который в последнем зачете получил 361 балл, опередив знаменитый Samsung Galaxy Note 8 всего на несколько баллов, второй в свою очередь получил 354 балла.

Третье место удостоился флагман OnePlus 5T, четвертое место отдали Nokia 8. В десятку лучших смартфонов также вошли LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.

Напомним, что исследование проводилось только среди смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Андроид.