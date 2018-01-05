Пятница 05 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Назван лучший современный смартфон на ОС Android‍

Назван лучший современный смартфон на ОС Android‍

Пятница, 05 Января 2018 13:33
Назван лучший современный смартфон на ОС Android‍ Фото из открытых источников

Сотрудники компании Android Authority организовал большое исследование, в котором они протестировали современные телефоны под управлением операционной системы Андроид для того, чтобы определить лучшую модель по совокупности характеристик. 

 

Главными факторами выступили технические параметры, быстрое действие, качество работы камеры (в этой категории был проведен опрос, в котором приняли участие более 4 000 человек), а также стоимость гаджета. 

 

Первое место занял смартфон китайского производителя Huawei 10 Pro, который в последнем зачете получил 361 балл, опередив знаменитый Samsung Galaxy Note 8 всего на несколько баллов, второй в свою очередь получил 354 балла. 

 

Третье место удостоился флагман OnePlus 5T, четвертое место отдали Nokia 8. В десятку лучших смартфонов также вошли LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.

 

Напомним, что исследование проводилось только среди смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Андроид.

Яндекс.Дзен

Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Технологии   Теги Новости ОС андроид Android смартфон лучший рейтинг

Главное за сутки
Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный…
В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина Первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост главы государства открылись в Хабаровске. Об этом рассказала региональный координатор участвующего в сборе подписей движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском…
В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет…

Читайте также
Эксперты назвали самые худшие пароли 2017 года Эксперты назвали самые худшие пароли 2017 года Корпорация SplashData обнародовали свой ежегодный список ста самых ненадежных паролей ушедшего года, рассказывают в CSO. Для этого эксперты компании проанализировали примерно пять миллионов паролей, которые удалось взломать в 2017 году.…
Назван лучший современный смартфон на ОС Android‍ Назван лучший современный смартфон на ОС Android‍ Сотрудники компании Android Authority организовал большое исследование, в котором они протестировали современные телефоны под управлением операционной системы Андроид для того, чтобы определить лучшую модель по совокупности характеристик. Главными факторами выступили…
Фото
Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город

Каждый год в середине ноября в Бергене появляется необычный городок. Прямо на главной площади этого ...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Опрос

Как вы проводите новогодние каникулы?

 

Анекдот дня

Каков период полураспада оливье?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.