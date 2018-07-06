Суперкомпьютер Goldman Sachs прогнозирует победу Бразилии на ЧМ-2018

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Принадлежащий крупному инвестиционному банку Goldman Sachs суперкомпьютер был использован для того, чтобы определить фаворитов Чемпионата мира по футболу 2018. Мощный кремниевый мозг уверен, что победу в ЧМ-2018 одержит сборная Бразилии.

В финал мундиаля, по версии суперкомпьютера Goldman Sachs, выйдут Бразилия и Хорватия (со сборной последней, напомним, седьмого июля будет играть сборная России), однако победит все-таки команда из Южной Америки.

Соответствующая вероятность, как подсчитал искусственный интеллект, составляет почти двадцать пять процентов. Для того, чтобы вывести такую вероятность, могущественный алгоритм смоделировал около миллиона возможных вариантов развития событий, то есть, суперкомпьютер проделал довольно-таки впечатляющую работу.

Прав или не прав суперкомпьютер банка Goldman Sachs — мы увидим уже очень скоро. А пока что отметим, что алгоритм может ошибаться — первоначально, например, он делал ставку на финал с участием Франции и Германии, однако пересмотрел свои прогнозы после того, как немецкая сборная вылетела из турнира, оставив болельщиков из Германии в глубоком, мягко говоря, замешательстве.