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ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала

Среда, 04 Июля 2018 08:15
ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала Фото из открытых источников

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России.

 

6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск), напоминает ТАСС. В этот же день в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии (21:00). 7 июля в Самаре матч 1/4 финала проведут команды Швеции и Англии (17:00), а в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.

 

В полуфинале победитель матча Уругвай - Франция 10 июля в Санкт-Петербурге (21:00) встретится с сильнейшим в противостоянии Бразилия - Бельгия, а победитель встречи Россия - Хорватия 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00) сыграет с лучшим в паре Швеция - Англия.

 

Финал чемпионата мира состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники" (18:00), матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге (17:00).

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги ЧМ2018
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Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

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