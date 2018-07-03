Россиянин поставил на Испанию и проиграл почти 2 млн‍

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Сборная России просто не может обыграть сборную Испании и выйти в четверть финала ЧМ-2018 — решил житель Российской Федерации, поставивший почти два миллиона рублей на победу Испании.

В общем, победе российской сборной над испанцами радовались все, кроме этого человека (и, может быть, других таких же) — сообщает "Рейтинг букмекеров".

"Самым крупным проигрышем, который мы зафиксировали по итогам матча РФ - Испания, стала ставка в 1 850 000 рублей, сделанная в букмекерской конторе "Фонбет" на победу испанской сборной", — отметили представители "Рейтинга букмекеров".

Вот такая вот печальная история. Печалиться, впрочем, нет абсолютно никаких причин, ведь сборная России оказалась в одной четвертой финала Чемпионата мира по футболу. Соответственно, теперь Россия сыграет со сборной Хорватии.

Совершенно очевидно, что запланированный на седьмое июля матч является отличным поводом для того, чтобы испытать удачу и поставить на победу сильнейшего — в этом свете можем посоветовать гражданину, проигравшему 1.85 млн рублей, попытаться отыграться. Можно, например, поставить миллиона, скажем, четыре, на победу хорватов.