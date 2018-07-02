Пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что разыграли главу СБУ Василия Грицака, представившись российским журналистом Аркадием Бабченко.

Согласно записи разговора, предоставленной РИА Новости, "Бабченко" сообщил, предположительно, Грицаку о том, что на него напали в центре Киева. "Меня избили сейчас в центре", — сказал он и добавил, что в момент инцидента смотрел в баре матч чемпионата мира по футболу Россия — Испания. "Бабченко" предположил, что, "видимо, это кое-кому не понравилось — постоянной публике этого заведения".

"В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация", — утверждает пранкер на аудиозаписи.

"То есть наши ребята видели это?" — спросил, в свою очередь, "руководитель СБУ".

"Но их тоже немножко так зацепили, они <…> пытались применить там оружие, но вот разбежались", — сообщил "Бабченко".

Он дал "Грицаку" точный адрес инцидента, на что, предположительно, глава ведомства пообещал направить на место "нашу дежурную службу".

"Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу, <…> ребята подъедут к вам", — пообещал Грицак.

Позже Вован уточнил, что идея позвонить главе СБУ "созрела на почве футбола", когда после матча между Россией и Испанией многие украинцы стали писать о том, что матчи куплены.

"Он всех разводит своими фейками о том, что Бабченко убит, а мы решили в ответ развести Грицака, чтобы неповадно было", — добавил пранкер.

Инсценировка убийства Бабченко

В конце мая МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, в том числе МИД.

На следующий день СБУ опровергла эти сведения. Ее руководитель Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".