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Эксперты назвали имена лучших футболистов Лиги чемпионов

Понедельник, 28 Мая 2018 11:16
Эксперты назвали имена лучших футболистов Лиги чемпионов Фото из открытых источников

Двадцать шестого мая состоялся финал Лиги чемпионов — мадридский "Реал" разгромил "Ливерпуль" со счетом 3:1. По итогам Лиги чемпионов 2017/2018 была составлена символическая сборная из лучших по версии Союза европейских футбольных ассоциаций футболистов.

 

Итак, кого же выбрали технические наблюдатели УЕФА на этот раз? Лучшими вратарями стали Алисон Бекер ("Рома") и Кейлор Навас ("Реал"), в качестве самых отличившихся защитников выбрали Йосуа Киммиха ("Бавария"), Серхио Рамоса, Рафаэля Варана и Марсело ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), а также Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль").

 

Полузащитниками сборной лучших игроков Лиги стали Каземиро, Тони Кроос и Лука Модрич из "Реала", Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") и Хамес Родригес ("Бавария").

 

А вот в качестве нападающих в символическую сборную вошли Роберто Фирмино и Мохамед Салах из "Ливерпуля", Лионель Месси ("Барселона"), Эдин Джеко ("Рома") и Криштиану Роналду ("Реал").

 

Победа в ЛЧ 2017/2018 стала для "Реала" второй подряд и тринадцатой, если считать все победы в Лиге чемпионов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Футбол
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