"Футбольный праздник" по-украински: избитые фанаты и уничтоженный парк +Видео

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Продолжающие пугать собственных болельщиков "жуткими опасностями", якобы подстерегающими их на Чемпионате мира по футболу-2018, который в этом году пройдет в России, украинские "власти" в очередной раз показали свою неспособность поддерживать должный порядок у себя дома. Кое-кто из рискнувших приехать в Киев на финальный матч Лиги чемпионов болельщиков эту поездку вспоминать будет долго. Содрогаясь от ужаса...

Обещанных якобы "Исламским государством"* масштабных терактов в столице "нэзалэжной", к счастью, не случилось. Однако, на что украинцам какое-то ИГИЛ, если они сами его кое в чем могут с лихвой переплюнуть? Вечером 24 мая в Киеве на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль» напала толпа в 20 человек, одетых в одежду с капюшонами и в балаклавах с нарисованными на них черепами. Без долгих предисловий хулиганы принялись швырять в фанатов английской команды столы и стулья. В результате, согласно официального сообщения полиции "болельщики получили раны головы и шеи".

"Мы обедали, никого не трогая. Я пришел посмотреть футбол. Мы находимся здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они пришли к нам, как свора собак. Это было ужасно!" — рассказал один из пострадавших британцев. Впрочем, так ли это было на самом деле, утверждать сложно - "миролюбивое" и "корректное" поведение английских фанатов давно стало притчей во языцех во всем мире. Кроме того, прибывшая на место побоища полиция почему-то вместе с двумя хулиганам задержала и одного из фанатов "Ливерпуля".

Ярче всех данный инцидент прокомментировал киевский мэр Виталий Кличко: "Я уверен, что вчерашняя стычка – это провокация. Убежден, что правоохранители сделают соответствующие выводы, чтобы предупреждать такие возмутительные случаи. Нескольких из нападавших, я знаю, задержали. И следствие должно быть оперативным и открытым, а дело – доведено до суда. Чтобы все понимали, что такие провокации не останутся безнаказанными!" Чья конкретно провокация в данном случае имела место, городской голова не уточнил. Впрочем, само по себе удивительно то, что он вообще умудрился выдать тираду такой длинны с максимумом связности и минимумом косноязычия. Как будто и не Кличко говорил! А по поводу "ответственности" в украинской столице, где. благодаря "отличной" работе новой полиции ежедневно безнаказанными остаются сотни преступлений - это, конечно, смешно...

Английские фанаты, со своей стороны внакладе не остались - так негостеприимно принявшему их городу они от всей души отплатили ужасающими кучами мусора на его улицах, и даже фактическим уничтожением одного из старейших киевских парков - им. Шевченко. В этом парке, рядом с которым находится Киевский университет, во все времена очень любили проводить митинги украинские националисты, объявившие его на этом основании едва ли не "национальной святыней". Британские фанаты на все святыни чихать хотели и превратили парк в громаднейшую и гнуснейшую помойку. (Это прекрасно видно на прилагаемом к статье видео) Чего там - туземцы разгребут. А не разгребут - их проблемы...

Выложивший первым видео на своей странице в Facebook киевлянин Андрей Паславский прокомментировал его так: "Бывал на многих международных фестивалях, и видел схожее отношение, хотя и с намного большим количеством мусорников. Но мы в Европе, и такова действительность потребительского западного мира... " Другие пользователи соцсетей, по которым ролик разлетелся со скоростью звука, комментировали его примерно аналогично:"Пусть носят с собой в пакетах бутылки из под пива. В этом суть цивилизованного человека. А обезьяне сколько баков не ставь, все равно мало будет!", "Господи, столько мусора я в жизни не видела.. просто боль", "Это нормально для жителей Великобритании. Самые ужасные фанаты, грязнули, алкаши и дебоширы. А ещё обвиняют русских и украинцев!"

Подвести итог тут несложно. Возмущающимся британской помойкой в центре собственной столицы украинцам хочется сказать: "Вы же так хотели прийти в Европу? Или, чтобы Европа пришла к вам? Вот она и пришла - во всей красе!" На сей счет имеется прекрасная. украинская пословица: "Видели очи, что покупали?! Теперь ешьте - да плачьте, хоть повылазьте!"

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today