Хоккей на зимних Олимпийских Играх 2018: США завоевали "золото"

Женская хоккейная сборная Соединенных Штатов Америки разгромила канадок в финале южнокорейских зимних Олимпийских игр и завоевала золото — впервые, как отмечают тематические средства массовой информации, за два десятка лет. Сегодняшний день, таким образом, будет навсегда вписан в историю американского женского хоккея.
Финальная встреча сборных США и Канады состоялась сегодня в Канныне и закончилась со счетом 3:2 в пользу американских хоккеисток.
Среди победительниц особенно отличились Хилари Найт (забросила шайбу на двадцатой минуте) и Моник Ламурё (забросила шайбу на пятьдесят четвертой минуте), а среди канадок в основное время отличились Хейли Ирвин и Мари-Филип Пулен, забросившие шайбы на двадцать третьей и двадцать седьмой минутах, соответственно.
В овертайме счет 2:2 остался неизменным, поэтому исход поединка определялся при помощи серии послематчевых бросков. Решающих буллит осуществила американка Жослин Ламурё.
Канадская сборная, которая побеждала на Олимпиаде в течение четырех подряд зимних игр, тем самым, была разгромлена. Наконец-то — восклицают фанаты американского женского хоккея.
Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...
Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018
Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.