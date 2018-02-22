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Хоккей на зимних Олимпийских Играх 2018: США завоевали "золото"

Четверг, 22 Февраля 2018 12:44
Хоккей на зимних Олимпийских Играх 2018: США завоевали &quot;золото&quot; Фото из открытых источников

Женская хоккейная сборная Соединенных Штатов Америки разгромила канадок в финале южнокорейских зимних Олимпийских игр и завоевала золото — впервые, как отмечают тематические средства массовой информации, за два десятка лет. Сегодняшний день, таким образом, будет навсегда вписан в историю американского женского хоккея.

 

Финальная встреча сборных США и Канады состоялась сегодня в Канныне и закончилась со счетом 3:2 в пользу американских хоккеисток.

 

Среди победительниц особенно отличились Хилари Найт (забросила шайбу на двадцатой минуте) и Моник Ламурё (забросила шайбу на пятьдесят четвертой минуте), а среди канадок в основное время отличились Хейли Ирвин и Мари-Филип Пулен, забросившие шайбы на двадцать третьей и двадцать седьмой минутах, соответственно.

 

В овертайме счет 2:2 остался неизменным, поэтому исход поединка определялся при помощи серии послематчевых бросков. Решающих буллит осуществила американка Жослин Ламурё.

 

Канадская сборная, которая побеждала на Олимпиаде в течение четырех подряд зимних игр, тем самым, была разгромлена. Наконец-то — восклицают фанаты американского женского хоккея.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости хоккей

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