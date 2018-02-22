Медальный зачет Олимпиады 2018: Кого уже обошла Россия

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К настоящему моменту, то есть к утру двадцать второго февраля 2018-го года, место Российской Федерации в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане остается прежним, однако количество наград, добытых российскими атлетами, подросло — медалей теперь тринадцать.

Копилку олимпийских наград России пополнили лыжники, которые, в частности, добыли серебро в командном спринте. Кроме того, у России стало больше на одну бронзовую медаль — ее принес фристайлист Сергей Ридзик по итогам ски-кросса.

В общем, в данный момент в активе у российских спортсменов четыре серебра и девять бронз. Золота, как вы уже, вероятно, отметили, очень не хватает.

Лидером общего медального зачета, тем временем, является сборная из Норвегии, которая вот-вот повторит так называемый "золотой рекорд". У норвежцев уже есть тринадцать золотых медалей — еще чуть-чуть и будет побит рекорд 2010-го года, когда сборной Канады удалось собрать четырнадцать золотых медалей.

Общее количество наград норвежцев — тридцать три. На втором месте Германия, спортсменам из которой удалось взять двадцать четыре медали, а третью позицию удерживает Канада, в активе у которой двадцать одна награда.