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Американцы хотят выгнать российского хоккеиста с Олимпийских игр

Вторник, 20 Февраля 2018 10:19
Американцы хотят выгнать российского хоккеиста с Олимпийских игр Фото из открытых источников

Хоккеисту из Российской Федерации Вячеславу Войнову нечего делать на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане — считают журналисты из Соединенных Штатов Америки, вспомнившие историю с домашним насилием, в которой замешан Войнов.

 

Войнов, напомним, попал в поле зрения американской правоохранительной системы в 2014 году — хоккеиста обвинили в домашнем насилии, пострадавшей от которого была признана его девушка, Марта Варламова. За побои, которые российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингс" нанес женщине, ему грозило довольно серьезное наказание — девять лет тюрьмы, однако суд приговорил россиянина всего лишь к девяти десяткам дней заключения.

 

Об этой истории почему-то вспомнило сейчас издание US Today, журналист которого обратился к главе Международного олимпийского комитета по связям с общественностью Марку Адамсу и попросил его объяснить, как обвиненного в домашнем насилии спортсмена могли вообще допустить к Олимпиаде.

 

Адамс, в свою очередь, заявил, что соответствующие вопросы не входят в задачи его ведомства, то есть задавать его следует, например, международным федерациям.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Олимпийские игры

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