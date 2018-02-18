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Олимпиада-2018 А на что мы рассчитывали?

Воскресенье, 18 Февраля 2018 09:00
Олимпиада-2018 А на что мы рассчитывали? Фото из открытых источников

Прорываясь на игры в Пхенчхан "хоть тушкой, хоть чучелом", наши спортивные функционеры обещали "всем показать" и назло всему миру, осыпать Родину дождем олимпийского "золота", тем самым доказав способность российских спортсменов побеждать, несмотря ни на что. Вышло все с точностью до наоборот - наши выступления на Олимпиаде-2018 играют на руку тем, кто доказывает с пеной у рта, что "русские без допинга ничего не могут"....

 

Олимпиады всегда была магнитом, предвкушением зрелища, источником переживаний – там же наши: фигуристы, лыжники, хоккеисты! А тут – как отрезало – не тянет к телевизору, хоть убей. Глянешь мельком одну трансляцию, другую. И все – сыт по горло. Почти сплошь огорчения…

 

Что и следовало ожидать: медали (золотых нет до сих пор, спустя неделю после открытия!) – даются нам с превеликим трудом. У сборной России аж 13-е место в командном зачете! Мы позади Франции, Италии Кореи, Швейцарии и только сегодня опередили Австралию! Представляю лица российских звезд прошлых Олимпиад, заслуженных и титулованных, ветеранов…

 

И раньше было понятно, что от российской команды – обескровленной, нервной, порой даже конвульсирующей – трудно ждать выдающихся результатов. До последнего дня многие спортсмены не знали, поедут ли они в Пхенчхан или нет. А те, кто знали, возможно, просто перегорели…

 

Но все равно мы надеялись, верили. К примеру, знаменитая Елена Исинбаева пообещала в Instagram, что Россия хорошо себя покажет в Пхенчхане, ибо «русские в гневе становятся непобедимыми». Увы, неудачи следуют одна за другой, они даже там, где наши вроде бы должны были побеждать. Скажем, в фигурном катании, где высоко котировались шансы пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Ан нет, вместо ликующих звуков победного марша мы услышали глухие рыдания партнерши…

 

Даже хоккеисты, на которых мы надеялись больше всех, пока не впечатляют. И это еще мягко сказано. Россияне не проиграли, а продули в первом матче турнира Словакии. Олег Знарок, главный тренер «красной машины» (если так, то она изрядно развинчена) на послематчевой пресс-конференции выглядел как разъяренный лев.

 

Поражение хоккеистов  выглядело не то что закономерным. Но и не выглядело таким уж неожиданным. Правда, во второй игре наши разгромили Словению. Однако это не тот соперник, одолев которого, надо поднимать бокалы с шампанским. Посмотрим – разумеется, с надеждой, что дни грядущие нам готовят.

 

Может, Сталин поможет? Вопрос взят не с потолка, а из жизни. Баннер с изображением отца народов был замечен на трибуне во время матча россиян со словенцами…

 

Кстати, туристов из нашей страны довольно много в Корее. И настроение у них достаточно оптимистичное. Болельщики, несмотря на запреты МОК, разворачивают на трибунах национальные флаги, транспаранты, скандируют во все горло: «Россия, вперед!» Эти люди приехали издалека, преодолев огромные расстояния, потратив кучу денег, чтобы подержать нашу команду. Спасибо им за это…      

 

Вернемся к олимпийскому турниру, оценим дальнейшие шансы сборной России. Увы, кроме хоккеистов-мужчин и женщин-фигуристок нам по большому счету надеяться не на что. Это я про олимпийское золото, черт его подери…

 

Про биатлон, кажется, и говорить не приходится. Мы только плотоядно облизываемся, наблюдая за чужими победами. Россияне мелькают где-то за горизонтом, во второй десятке… Немец Вольфганг Пихлер еще недавно тренировал российских биатлонистов. Но против него, хотя он был знаменитый, титулованный, развязали настоящую войну – мол, такой-сякой, пользы не приносит. Особенно старался телекомментатор Дмитрий Губерниев. Пихлер терпел-терпел, но потом обиделся и уехал из России.  

 

На Олимпиаде в Пхенчане Губерниев подошел, чтобы сфотографироваться с немцем, но Пихлер зло отмахнулся: «Нет, проклятый Губерник! Не буду с тобой фотографироваться, потому что ты меня гнобил три года, а я мог бы выиграть золотые медали с Ольгой Зайцевой и другими российскими спортсменками». Сейчас Пихлер готовит сборную Швеции. И добился с ними очень приличных результатов. Скандинавы завоевали на Олимпиаде золотую и серебряные медали. Может, у них будут и другие награды. А вот нашим – вряд ли что-то светит.

 

Вот так, все, как всегда – нет пророка в нашем Отечестве. Как ни грустно сознавать, наши спортсмены находятся в незавидной роли статистов не только в лыжах, биатлоне, но и в сноуборде, коньках… Не лучше положение российских хоккеисток, которые провели три матча на олимпийском турнире и в стольких же проиграли с общим счетом 1:15. Не лучше дела у саночников. Но они хотя бы скандалом развлекли – наставник Семена Павличенко Эдуард Бурмистров поссорился с главным тренером Альбертом Демченко. Как говорится в старинной русской пословице, не в свои сани не садись. А тут все наоборот – Демченко хотел, чтобы Павличенко ездил на его санях. Но спортсмен и его тренер были против. Мол, свои – не хуже.

 

То, что у сборной России мало медалей – плохо. Это та самая бедность, которая, вопреки другой известной пословице, порок. Во-первых, отечественный спорт никогда не падал так низко. Во-вторых, он дискредитирован настолько, что для его реабилитации потребуется много лет. «Слово “Россия” здесь нечто вроде ругательства после того, как эту страну отстранили от игр в наказание за широко распространенную и поддерживаемую государством допинговую программу», - пишет корреспондент газеты USA Today Нэнси Армор.

 

А плохое выступление отечественных атлетов – только на руку нашим недругам. Мол, как только русские лишились своих лидеров, замешанных в допинговых скандалах, от их былого спортивного могущества не осталось и следа, да и на прошлой зимней Олимпиаде в Сочи сборная России победила с помощью подлогов, манипуляций. Но… Перед Играми-2018 сборная России по итогам решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернула себе первое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. Нашим атлетам вернули медали в скелетоне, лыжных гонках, санном спорте, коньках. Значит, они признаны «чистыми» и их отлучение от Игр в Пхенчане было неправомерным?

 

Однако МОК и не думал отступать. Да и многие на Западе продолжают гнуть свою линию – Россия виновата, и ее вообще напрасно пустили на Олимпиаду.

 

До закрытия Олимпиады в Пхенчане осталось немногим больше недели. Результаты сборной России можно охарактеризовать кратко: еще не провал, но близко. Такого не было никогда. Хочется верить, что и не будет.

 

Горячий привет тем, кто разрушал, предавал отечественный спорт...

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Олимпиада 2018 сборная России спорт МОК

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