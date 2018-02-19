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Судья удалил 9 футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков

Понедельник, 19 Февраля 2018 09:27
Судья удалил 9 футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков Фото из открытых источников

Довольно интересный инцидент произошел в Бразилии, где футбольный матч был остановлен после того, как судья удалил с поля сразу девять игроков. О необычном футбольном происшествии пишет информационное агентство Reuters.

 

По данным агентства, футбольный матч, во время которого образовалась острая нехватка игроков, осуществлялся в рамках чемпионата штата Баия. Участниками странной игры были, соответственно, команды "Баия" и "Витория".

 

В какой-то момент находившиеся на поле игроки завязали потасовку, спровоцированную непонравившейся им реализацией назначенного судьей пенальти. После потасовки в раздевалки отправились пятеро игроков. Но этого не хватило для того, чтобы умерить пыл остальных горячих бразильцев, поэтому судья удалил с поля еще двух игроков — по одному от каждой стороны.

 

Но и этого оказалось мало — за десять с лишним минут до конца игрового времени команда "Витория" обеднела еще на двоих игроков. В результате арбитр вынужден был прекратить матч, так как на поле присутствовали только шесть игроков от "Витории". Вот такой вот он, бразильский футбол.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Футбол

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