Судья удалил 9 футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков

Довольно интересный инцидент произошел в Бразилии, где футбольный матч был остановлен после того, как судья удалил с поля сразу девять игроков. О необычном футбольном происшествии пишет информационное агентство Reuters.
По данным агентства, футбольный матч, во время которого образовалась острая нехватка игроков, осуществлялся в рамках чемпионата штата Баия. Участниками странной игры были, соответственно, команды "Баия" и "Витория".
В какой-то момент находившиеся на поле игроки завязали потасовку, спровоцированную непонравившейся им реализацией назначенного судьей пенальти. После потасовки в раздевалки отправились пятеро игроков. Но этого не хватило для того, чтобы умерить пыл остальных горячих бразильцев, поэтому судья удалил с поля еще двух игроков — по одному от каждой стороны.
Но и этого оказалось мало — за десять с лишним минут до конца игрового времени команда "Витория" обеднела еще на двоих игроков. В результате арбитр вынужден был прекратить матч, так как на поле присутствовали только шесть игроков от "Витории". Вот такой вот он, бразильский футбол.
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