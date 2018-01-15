Жена фокусника-неудачника случайно раскрыла его трюк

Фото из открытых источников

Житель Бразилии по имени Итало Фернандес выложил на своей странице в соцсети "Фейсбук" забавный видеоролик (смотрите видео ниже), на котором его супруга случайно (хотя на самом деле неслучайно — ролик, очевидно, постановочный) разоблачает "гениальный" фокус мужа.

Суть фокуса с левитирующим металлическим шаром оказалась просто в том, что это никакой не шар, а кухонный половник, который как раз искала жена нашего героя. Да, дело, как видно, происходит на кухне.

В общем, даже самые гениальные на вид фокусы (конкретно к этому слово "гениальный" не относится, но все же) могут быть устроены относительно просто.

"Когда жена портит всю магию..." — назвал свое видео сам горе-фокусник. Ролик, несмотря на то, что постановочный, стал довольно популярным — на данный момент его посмотрели уже четверть миллиона раз, а благодаря эффекту вирусности, видео продолжает стремительно распространятся.