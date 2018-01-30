Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов

Паралимпийцы из Российской Федерации смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх, которые будут проводиться в южнокорейском Пхёнчхане, в качестве нейтральных атлетов. Соответствующее заявление сделали официальные представители Международного паралимпийского комитета.
По данным МПК, в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане будут принимать участие примерно тридцать - тридцать пять спортсменов-паралимпийцев из РФ.
Международный паралимпийский комитет, при этом, продлил отстранение Паралимпийского комитета Российской Федерации.
Вопрос восстановления ПКР, как сообщает информагентство ТАСС, рассматривался членами исполнительного комитета МПК двадцать шестого и двадцать седьмого января — поводом для рассмотрения вопроса стали дополнительные сведения, полученные от специальной группы экспертов.
Паралимпийские игры 2018, напомним, будут проходить в Республике Корея с девятого по восемнадцатое марта.
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