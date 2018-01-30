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Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов

Понедельник, 29 Января 2018 12:53
Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Фото из открытых источников

Паралимпийцы из Российской Федерации смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх, которые будут проводиться в южнокорейском Пхёнчхане, в качестве нейтральных атлетов. Соответствующее заявление сделали официальные представители Международного паралимпийского комитета.

 

По данным МПК, в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане будут принимать участие примерно тридцать - тридцать пять спортсменов-паралимпийцев из РФ.

 

Международный паралимпийский комитет, при этом, продлил отстранение Паралимпийского комитета Российской Федерации.

 

Вопрос восстановления ПКР, как сообщает информагентство ТАСС, рассматривался членами исполнительного комитета МПК двадцать шестого и двадцать седьмого января — поводом для рассмотрения вопроса стали дополнительные сведения, полученные от специальной группы экспертов.

 

Паралимпийские игры 2018, напомним, будут проходить в Республике Корея с девятого по восемнадцатое марта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости паралимпийцы

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