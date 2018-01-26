Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома»

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Российская сторона имеет ограничение на альтернативные церемонии награждения во время Олимпийских игр 2018 года, это стало причиной отказа от идеи организации Русского дома в Пхенчхане.

Об этом заявил РИА Новости президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"ОКР не будет делать Русский дом на Олимпиаде, - сказал Жуков по телефону. – Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит".

При этом Жуков не стал отрицать, что Русский дом может организовать какая-то другая организация.

"Информации о том, будет ли это делать кто-то еще, пока дать вам не могу, но ОКР делать дом болельщиков не будет", - отметил собеседник агентства.