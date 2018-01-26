Пятница 26 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома»

Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома»

Пятница, 26 Января 2018 16:59
Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома» Фото из открытых источников

Российская сторона имеет ограничение на альтернативные церемонии награждения во время Олимпийских игр 2018 года, это стало причиной отказа от идеи организации Русского дома в Пхенчхане.

 

Об этом заявил РИА Новости президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

 

"ОКР не будет делать Русский дом на Олимпиаде, - сказал Жуков по телефону. – Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит".

 

При этом Жуков не стал отрицать, что Русский дом может организовать какая-то другая организация.

 

"Информации о том, будет ли это делать кто-то еще, пока дать вам не могу, но ОКР делать дом болельщиков не будет", - отметил собеседник агентства.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Олимпиада 2018

Главное за сутки
«Героям сало»: Российский сенатор принял за уборщицу депутата Рады‍ «Героям сало»: Российский сенатор принял за уборщицу депутата Рады‍ Константин Косачев, руководитель комитета Совфеда по международным делам, объяснил, что на самом деле случилось в Страсбурге, где, как сообщили украинские средства массовой информации, он вступил в довольно своеобразный контакт с…
Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности‍ Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности‍ Максим Топилин, начальник министерства труда и соцзащиты Российской Федерации, заявил, что согласно проекту постановления правительства "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом", инвалидность будет устанавливаться при первичном обращении бессрочно…
Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1", говорится в сообщении агентства. Как отмечается в пресс-релизе, долгосрочный рейтинг эмитента…

Читайте также
Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Государственной думы России, считает, что Международный олимпийский комитет заставляет Российскую Федерацию полностью отказаться от участия в Олимпийских…
МОК допустил на ОИ в Пхенчхане 20 российских лыжников из 45 МОК допустил на ОИ в Пхенчхане 20 российских лыжников из 45 В Олимпийских играх 2018, которые уже совсем скоро начнутся в южнокорейском Пхенчхане, примут участие только двадцать лыжников из сорока пяти, присутствующих в списке Федерации лыжных гонок России. По данным ФЛГР,…
Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде официально не запрещено Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде официально не запрещено Официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года нет, сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР). Во вторник на Первом канале появилась информация, что болельщикам запретят…
Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома» Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома» Российская сторона имеет ограничение на альтернативные церемонии награждения во время Олимпийских игр 2018 года, это стало причиной отказа от идеи организации Русского дома в Пхенчхане. Об этом заявил РИА Новости…
Фото
Национальный парк Йосемити, который понравится далеко не всем Национальный парк Йосемити, который понравится далеко не всем

Национальный парк Йосемити по праву считается одним из самых красивых в Соединенных Штатах. Многочис...

Видео

 

Самолет садится в ШТОРМ. Дюссельдорф

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Прежде чем призывать уничтожить Содом и Гоморру, вы сначала продайте виллу в Содоме и закройте счета в Гоморре.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.