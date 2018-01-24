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МОК допустил на ОИ в Пхенчхане 20 российских лыжников из 45

Среда, 24 Января 2018 11:08
МОК допустил на ОИ в Пхенчхане 20 российских лыжников из 45 Фото из открытых источников

В Олимпийских играх 2018, которые уже совсем скоро начнутся в южнокорейском Пхенчхане, примут участие только двадцать лыжников из сорока пяти, присутствующих в списке Федерации лыжных гонок России.

 

По данным ФЛГР, Международный олимпийский комитет пригласил на ОИ-2018 лишь два десятка российских лыжников. То есть остальные двадцать пять спортсменов, которые были в перечне Федерации, не будут принимать участие в Играх.

 

В Олимпиаде в Пхенчхане, в частности, не будут участвовать Татьяна Алёшина и Денис Спицов — эти атлеты стали членами взрослой сборной относительно недавно и, соответственно, просто не успели сдать все необходимые допинг-пробы в установленный срок.

 

Представители Федерации лыжных гонок России говорят, что отсутствие более, чем половины лыжников в перечне приглашенных на Олимпийские игры спортсменов — это весьма странный факт, который нельзя объяснить лишь строгими допинг-правилами.

 

Недавно, кстати, в тематических средствах массовой информации появились сведения, согласно которым в Олимпиаде-2018 не будет принимать участие Сергей Устюгов, лидер сборной Российской Федерации.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Олимпиада

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