Вторник 23 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018

Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018

Вторник, 23 Января 2018 12:03
Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Государственной думы России, считает, что Международный олимпийский комитет заставляет Российскую Федерацию полностью отказаться от участия в Олимпийских играх в Южной Корее, когда отстраняет от Олимпиады атлетов, у которых нет допингового прошлого.

 

Валуев, тем самым, прокомментировал заявление Станислава Позднякова, первого вице-президента Олимпийского комитета РФ, который сказал, что в перечне потенциальных участников ОИ-2018 от России почему-то нет лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также биатлониста Антона Шипулина.

 

"Указанные спортсмены, как отметил Поздняков, не были фигурантами допинговых скандалов, однако МОК все равно не допустил их к Олимпиаде. Что это, если не спланированная кампания против российского спорта? Очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы у нас просто лопнуло терпение и на Олимпиаду не поехал вообще никто", — заявил Валуев.

 

Ранее, напомним, в Международном олимпийском комитете обещали, что "чистые" спортсмены из России смогут участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Олимпиада

Главное за сутки
Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне погиб второй турецкий военный. Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу. "Мы потеряли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне моего земляка (жителя…
Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Государственной думы России, считает, что Международный олимпийский комитет заставляет Российскую Федерацию полностью отказаться от участия в Олимпийских…
Украина отклонила предложение России вернуть технику из Крыма‍ Украина отклонила предложение России вернуть технику из Крыма‍ Киев не хочет вести дискуссию относительно возвращения военной техники из Крыма Украине — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Он добавил, что Киев не получал официального обращения от Москвы…

Читайте также
Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Государственной думы России, считает, что Международный олимпийский комитет заставляет Российскую Федерацию полностью отказаться от участия в Олимпийских…
Фото
Странный остров в болотах Аргентины Странный остров в болотах Аргентины

Таинственный объект, обнаруженный в болотах Аргентины, изначально нашли на Google Maps и приняли за ...

Видео

 

Петербургские пенсионерки поддержали курсантов клипом Satisfaction

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Мне кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.