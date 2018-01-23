Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018

Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Государственной думы России, считает, что Международный олимпийский комитет заставляет Российскую Федерацию полностью отказаться от участия в Олимпийских играх в Южной Корее, когда отстраняет от Олимпиады атлетов, у которых нет допингового прошлого.

Валуев, тем самым, прокомментировал заявление Станислава Позднякова, первого вице-президента Олимпийского комитета РФ, который сказал, что в перечне потенциальных участников ОИ-2018 от России почему-то нет лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также биатлониста Антона Шипулина.

"Указанные спортсмены, как отметил Поздняков, не были фигурантами допинговых скандалов, однако МОК все равно не допустил их к Олимпиаде. Что это, если не спланированная кампания против российского спорта? Очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы у нас просто лопнуло терпение и на Олимпиаду не поехал вообще никто", — заявил Валуев.

Ранее, напомним, в Международном олимпийском комитете обещали, что "чистые" спортсмены из России смогут участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.