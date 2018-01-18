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Как нельзя купаться в проруби на Крещение, рассказали эксперты

Четверг, 18 Января 2018 14:33
Как нельзя купаться в проруби на Крещение, рассказали эксперты Фото из открытых источников

Крещение Господне, к которому готовятся православные россияне, сопровождается купанием в ледяной воде, которое, как отмечают эксперты, необходимо производить правильно.

 

О том, как конкретно нужно купаться в проруби, чтобы не заболеть, а, наоборот, повысить свой иммунитет, рассказали компетентные эксперты.

 

"Я уже пять лет работаю в Министерстве чрезвычайных ситуаций и, в частности, участвую в крещенских купаниях как сотрудник пресс-службы МЧС. Первые три года я просто стояла и смотрела, как люди купаются — они, при этом, всегда излучают какой-то просто-таки неописуемый восторг! Поэтому я и решила попробовать сама. Действительно, купание в ледяной воде — это что-то необыкновенное, ощущение эйфории и вот это все. Ну тут очень важно соблюдать правила — растираться, когда вылезаешь из проруби, а потом греться в теплой раздевалке, попивая горячий чай", — рассказывает Валентина Жукова, сотрудник МЧС.

 

А вот боксер и политический деятель Николай Валуев говорит, что просто приходит, купается и уходит. При этом, конечно же, не забывая снимать и надевать одежду. Но Валуев никому не рекомендует делать так же, как он. "Лучше растирайтесь и пейте чай", — отмечает боксер.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Крещение

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