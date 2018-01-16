Россиянам предложили участвовать в Олимпиаде под флагом СССР

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Спецкомиссия МОК (Международный олимпийский комитет) может рассмотреть возможность использования олимпийцами из Российской Федерации символики СССР.

По данным издания "Р-Спорт", рассмотрением подобных вопросов занимается рабочая Группа по олимпийцам из РФ, а в задачи МОК входит создание принципов, которыми будет руководствоваться Группа при подготовке решений.

В целом, запретить спортсменам-олимпийцам из России использовать российскую символику, однако разрешить тотально неактуальную советскую — это очень и очень странная инициатива.

Международный олимпийский комитет, напомним, запретил нашим атлетам выступать под российской символикой на Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018-го. Олимпийская сборная Российской Федерации, при этом, была отстранена от участия в ОИ. Причина — масштабный допинговый скандал, по итогам которого были пересмотрены уже существующие достижения российских спортсменов.

Ранее предполагалось, что одиночные олимпийцы из России будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом.