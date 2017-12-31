10 уникальных изобретений советского прошлого

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Те, кто жил в СССР помнят, что разнообразием продукции то время не отличалось. У людей по всей стране были одинаковые игрушки, мебель, инструменты, украшения. Некоторые вещи остались в прошлом, и были забыты, тогда как другие до сих пор используются, оставаясь востребованными, даже несмотря на свою несовременность.



Механическая дрель

Этот инструмент, как нельзя, будет полезен, если нужно просверлить отверстие в стене, а электричества нет. Все, что необходимо – тяжелый ручной труд.



Машинка для стрижки

На первый взгляд советская машинка для стрижки волос выглядит ужасающе и, кажется, что с ее помощью легче снять скальп, чем удалить ненужную растительность. Главное значение в использовании данного инструмента приобретает умение мастера.



Радиоуправляемая модель ВАЗ 2109

Весьма популярная у советских детей радиоуправляемая машинка способна была напугать кого-угодно. Он то и дело самопроизвольно включалась, причем и ночью. Основной проблемой управления машинкой был слабый сигнал с пульта. Чтобы управлять ей, нужно было держать его прямо над ней.



Игра «За рулём»

Игра «За рулём» создавалась для юных автолюбителей, но смогла пережить СССР и даже сейчас остаётся интересной. Игрок с помощью руля должен уворачиваться от препятствий во время движения по большому кругу. На высоких скоростях это очень сложно.





Портативная игровая консоль

Не всем известно, что в Советское время были свои PSP и Game Boy. Это игры из серии «Ну, погоди!», где в задачу игрока входит ловить яйца, которые кидает заяц. Игра была создана на основе Nintendo EG-26, разработанной японцами.



Русские счёты

В России счеты появились еще до революции, но широкое их использование началось именно в советский период. Даже когда в мире уже вовсю пользовались калькуляторами, в 90-х годах прошлого века, в некоторых школах СССР все еще были счеты.



Пылесос «Ракета»

Этот пылесос получил свое название благодаря символичной внешности, однако его ему можно было дать также и за один только производимый им шум. Устройство было настолько мощным, что засасывало не только пыль, а все, что попадалось на его пути. Говорят, что даже после падения с восьмого этажа, он все еще может работать. Долговечность подтверждается тем, что в некоторых домах им пользуются до сих пор.





Устройство для заточки бритвенных лезвий

В СССР пользовались необычным устройством, с помощью которого затачивали лезвия от бритвенных станков. Производились такие устройства, однако, не в СССР, а, например, в ГДР фирмой “Klingenscharfer Sieger».



Щетка-вешалка

Очень удобное приспособление, особенно для тех, кто путешествует. Складное устройство занимает мало места и помогает поддерживать одновременно чистоту и опрятность одежды без необходимости дополнительной глажки.



