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Неизвестные в Москве ограбили бизнесмена на 40 млн рублей

Вторник, 04 Декабря 2018 13:25
Неизвестные в Москве ограбили бизнесмена на 40 млн рублей Фото из открытых источников

Ограбление в Москве — неизвестные злоумышленники лишили бизнесмена сорока миллионов рублей, заблокировав его автомобиль и наставив на мужчину оружие. В столице объявлен план "Перехват", налетчиков разыскивает полиция.

 

Потерпевшего, по уточненным данным, зовут Михаил Холин — он руководит компанией, которая занимается реализацией и установкой металлоконструкций. Преступники подбежали к машине Холина на перекрестке и потребовали передать им сумку с деньгами, направив на мужчину оружие. Бизнесмен не стал рисковать и выполнил требование грабителей.

 

В полиции говорят, что грабители, очевидно, действовали по наводке, так как точно знали, что в машине бизнесмена лежит сумка с крупной суммой наличных денег.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Ограбление
 

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