Хакеры изобрели новый способ ограбления банкоматов

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Хакеры из Восточной Европы и России освоили новый способ похищения денежных средств из банкоматов — сообщают сотрудники "Лаборатории Касперского", уточняя, что речь идет о методике, известной в хакерских кругах под названием KoffeyMaker.

Для того, чтобы украсть деньги из банкомата, преступники вскрывают его и подключают к диспенсеру обыкновенный ноутбук, который оставляют внутри во включенном состоянии. На портативном компьютере, который подключен к банкомату, запущена модифицированная программа для тестирования работы диспенсера. Затем хакеры, которые как правило действуют группами, посылают человека к банкомату и подают команду на выдачу наличных программе.

Серия таких атак произошла в 2018 году в Восточной Европе и России — говорят представители "Лаборатории Касперского". Точный ущерб от действий злоумышленников остается неизвестным, но специалисты считают, что хакеры могли похищать десятки тысяч долларов с каждого банкомата.

"Атаки проводились с использованием ноутбуков, которые хакеры затем забирали с собой, то есть, расследовать такие инциденты очень трудно, так как следов практически нет", — говорят эксперты.