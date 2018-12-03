В массовом ДТП с микроавтобусом в Египте погибло 5 человек

Крупное дорожно-транспортное происшествие в Египте — на территории провинции Бени-Суэйф столкнулись микроавтобус, грузовой автомобиль, а также несколько легковушек. Жертвами масштабного ДТП стали пять человек.
По данным издания "Аль-Масри аль-Йоум", в результате ДТП погибли пять человек, еще девятнадцать получили травмы разной степени тяжести — некоторые из пострадавших были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии, поэтому общее количество жертв может увеличиться.
Причины масштабной аварии в Египте устанавливаются в данный момент, однако известно, что на участке скоростной трассы, где произошло ДТП, была сильно ограничена видимость из-за плохих погодных условий.
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