В массовом ДТП с микроавтобусом в Египте погибло 5 человек

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Крупное дорожно-транспортное происшествие в Египте — на территории провинции Бени-Суэйф столкнулись микроавтобус, грузовой автомобиль, а также несколько легковушек. Жертвами масштабного ДТП стали пять человек.

По данным издания "Аль-Масри аль-Йоум", в результате ДТП погибли пять человек, еще девятнадцать получили травмы разной степени тяжести — некоторые из пострадавших были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии, поэтому общее количество жертв может увеличиться.

Причины масштабной аварии в Египте устанавливаются в данный момент, однако известно, что на участке скоростной трассы, где произошло ДТП, была сильно ограничена видимость из-за плохих погодных условий.