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В ДТП под Нефтеюганском погибли чиновники из Сургута

Понедельник, 03 Декабря 2018 11:38
В ДТП под Нефтеюганском погибли чиновники из Сургута Фото из открытых источников

В автомобильной аварии, которая произошла первого декабря на 808 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, погибли три человека, двое из которых были сотрудниками городской администрации Сургута.

 

По данным представителей сургутской мэрии, погибли Ольга Ермакова и Сергей Черный — сотрудник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности департамента образования, а также эксперт муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление", соответственно.

 

ДТП, которое унесло жизни трех человек, произошло вечером первого декабря. Машина Hyundai Elantra, в которой ехали погибшие чиновники, а также еще два человека (они в данный момент находятся в госпитале в тяжелом состоянии), столкнулась с "Нивой", которая ехала по встречной полосе. Водитель "Нивы" погиб на месте.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня
 

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