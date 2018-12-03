В ДТП под Нефтеюганском погибли чиновники из Сургута

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В автомобильной аварии, которая произошла первого декабря на 808 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, погибли три человека, двое из которых были сотрудниками городской администрации Сургута.

По данным представителей сургутской мэрии, погибли Ольга Ермакова и Сергей Черный — сотрудник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности департамента образования, а также эксперт муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление", соответственно.

ДТП, которое унесло жизни трех человек, произошло вечером первого декабря. Машина Hyundai Elantra, в которой ехали погибшие чиновники, а также еще два человека (они в данный момент находятся в госпитале в тяжелом состоянии), столкнулась с "Нивой", которая ехала по встречной полосе. Водитель "Нивы" погиб на месте.