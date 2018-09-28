В Швейцарии мужчина сядет в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

Фото из открытых источников

Житель Швейцарии, который неправильно выбросил мусор, должен сесть в тюрьму, чтобы отсидеть положенный срок и выйти на свободу исправившимся гражданином. Так решили сотрудники прокуратуры швейцарского города Биль, которые столкнулись с серьезным нарушением порядка.

Дело в том, что 33-летний преступник выбросил мусор с нарушением всех соответствующих норм. То есть, мало того, что он выставил мусор на улице не в тот день, когда его должны были забрать коммунальщики, так он еще и использовал для этого не тот пакет (вот ведь наглец!).

Нарушителю выписали штраф в размере ста пятидесяти франков, но он его не оплатил. А так как это уже не первый неоплаченный штраф мужчины (ранее он не оплатил штраф в шесть с половиной тысяч франков за нарушение законодательства об азартных играх), то теперь ему придется пожить некоторое время (девяносто два дня) в тюрьме. Проблема только в том, что мужчину не могут найти. Видимо он осознал тяжесть содеянного и, оценив возможные последствия, пустился в бега.