Среда 26 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» В Швейцарии обнаружили бронзовую руку возрастом 3,5 тыс лет

В Швейцарии обнаружили бронзовую руку возрастом 3,5 тыс лет

Среда, 26 Сентября 2018 09:42
В Швейцарии обнаружили бронзовую руку возрастом 3,5 тыс лет Фото из открытых источников

Найденная в Швейцарии скульптура, изображающая часть человеческого тела, является древнейшей из обнаруженных на территории Европы — пишет официальный сайт Археологической службы Берна, по данным которого, речь идет о кисте руки, которая была изготовлена из золота и бронзы три с половиной тысячи лет назад.

 

Уникальную скульптуру нашли археологи-любители, которые проводили исследование в районе озера Биль в конце прошлого года. Кроме скульптуры в виде руки, энтузиасты обнаружили бронзовый кинжал, а также человеческую кость — ребро.

 

"Если сравнивать скульптуру с настоящей человеческой рукой, то видно, что артефакт немного меньше по размерам. Объект изготовлен из бронзы, но "манжета" сделана из золота. Вес артефакта — почти четыре сотни граммов", — рассказывают археологи.

 

В нижней части руки исследователи заметили отверстия, при помощи которых, как предполагается, артефакт прикреплялся к столбу или палке.

 

Специалисты отмечают, что ничего подобного ранее не обнаруживалось на территории Старого света. В этом году археологи вернулись на место обнаружения руки и нашли там захоронение с костями мужчины, в котором, вероятно, первоначально покоилась рука.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости археологи
 
Главное за сутки
Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в сессии Генассамблеи ООН, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации, сообщает корреспондент “Ъ”. Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку…
В ООН встретили смехом выступление Трампа‍ В ООН встретили смехом выступление Трампа‍ Участники 73-й сессии Генассамблеи ООН встретили смехом слова президента США Дональда Трампа об успехах, которых он достиг в сравнении со своими предшественниками. В начале своей речи Трамп отметил, что «меньше…
Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова заявил о необходимости заключить мирный договор с Россией и рассказал, что это даст всей Северо-Восточной Азии. — Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная…
Читайте также
Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи из Соединенных Штатов Америки проанализировали показатели полутора миллионов человек и разработали новую личностную типологию, в рамках которой предложили четыре базовых типа личности. Люди, по версии психологов из США, делятся…
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Богомолов, которые охотятся на небольших рыбок, обнаружили исследователи из Индии. По данным издания Journal of Orthoptera Research, речь идет об очень необычном, как для насекомых, поведении. Богомолы, если что, поедают…
На побережье Новой Зеландии обнаружили огромную ядовитую медузу На побережье Новой Зеландии обнаружили огромную ядовитую медузу Огромная ядовитая медуза, на которую наткнулись жители новозеландского городка Уоркуэрт, напоминает какое-то инопланетное существо, но нет, это всего лишь крупная волосистая цианея, обитающая в здешних водах. Об удивительном морском организме…
Тема дня
Сенцов - почетный гражданин Парижа... Им, что, Павленского мало?! Сенцов - почетный гражданин Парижа... Им, что, Павленского мало?!

Столица Франции  выкинула очередную дикую штуку, присвоив высокое звание почетного гражданина "полит...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Боитесь ли вы новых банкротств застройщиков?

Да, потому что я дольщик - 6.1%
Да, я как раз ищу себе квартиру - 11.7%
Да, я работаю в этой сфере - 2.8%
Нет, так им и надо - 23.5%
Не интересуюсь данным вопросом - 54.2%

Всего голосов:: 179

 

Анекдот дня

Некоторые люди славятся своим умением находить выход из самых сложных ситуаций. Я славлюсь умением находить туда вход.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи разделили людей на четыре типа личности‍
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.