В Швейцарии обнаружили бронзовую руку возрастом 3,5 тыс лет

Фото из открытых источников

Найденная в Швейцарии скульптура, изображающая часть человеческого тела, является древнейшей из обнаруженных на территории Европы — пишет официальный сайт Археологической службы Берна, по данным которого, речь идет о кисте руки, которая была изготовлена из золота и бронзы три с половиной тысячи лет назад.

Уникальную скульптуру нашли археологи-любители, которые проводили исследование в районе озера Биль в конце прошлого года. Кроме скульптуры в виде руки, энтузиасты обнаружили бронзовый кинжал, а также человеческую кость — ребро.

"Если сравнивать скульптуру с настоящей человеческой рукой, то видно, что артефакт немного меньше по размерам. Объект изготовлен из бронзы, но "манжета" сделана из золота. Вес артефакта — почти четыре сотни граммов", — рассказывают археологи.

В нижней части руки исследователи заметили отверстия, при помощи которых, как предполагается, артефакт прикреплялся к столбу или палке.

Специалисты отмечают, что ничего подобного ранее не обнаруживалось на территории Старого света. В этом году археологи вернулись на место обнаружения руки и нашли там захоронение с костями мужчины, в котором, вероятно, первоначально покоилась рука.